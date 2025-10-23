HOT 05 Futsal macht sich auf intensives Spiel in Bielefeld gefasst

Das Bundesligateam aus Hohenstein-Ernstthal muss am Samstag zum Tabellensiebenten. Die Länderspielpause ist recht unterschiedlich genutzt worden.

Mit einem intensiven Spiel rechnet Trainer Dominik Naujoks, wenn HOT 05 Futsal (3. Platz/10 Punkte) am Samstag, 17 Uhr in der Bundesliga beim MCH Futsal Club Bielefeld (7./6) auf den Prüfstand kommt. „Bielefeld hat individuell starke Spieler, ist aber auch eine gewisse Wundertüte, wer im Aufgebot steht“, sagt der Trainer des Teams aus...