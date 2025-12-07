HOT 05 Futsal: Viele Tore und viel Aufregung beim Heimsieg gegen Jahn Regensburg

Der Tabellenzweite aus Westsachsen hat sich mit einem 7:1 Selbstvertrauen fürs Spitzenspiel nächste Woche geholt. Die Mannschaft entschied in der hektischen zweiten Halbzeit in Unterzahl das Spiel.

Statt besinnlicher Adventsstimmung gab es im Bundesliga-Spiel zwischen HOT 05 Futsal und Jahn Regensburg am Samstag viele Tore und auch viel Hektik. Denn beim 7:1-Sieg der Hohenstein-Ernstthaler ging es vor 390 Zuschauern ordentlich zur Sache. Dmytro Sorokin brachte die 05er früh in Führung (2.), doch Regensburg machte Druck und glich aus (12.).