HSG Langenhessen/Crimmitschau: Gemischte Gefühle nach ärgerlicher Niederlage zum Hinrundenabschluss

Die Oberliga-Handballerinnen liefen im Heimspiel gegen Weißenborn von Beginn an einem Rückstand hinterher. Fünf Minuten vor Schluss hatten sie dann das Momentum auf ihrer Seite. Eigentlich.

Die HSG Langenhessen/Crimmitschau hat in der Handball-Oberliga Sachsen am Samstag den angestrebten Heimsieg verpasst. Die Frauenmannschaft zog gegen Rotation Weißenborn mit 25:30 den Kürzeren und beendete die Hinrunde damit auf Platz 7 statt auf Platz 4. Die erste Heimniederlage der Saison gehört für HSG-Kapitänin Linda Krämer eindeutig in... Die HSG Langenhessen/Crimmitschau hat in der Handball-Oberliga Sachsen am Samstag den angestrebten Heimsieg verpasst. Die Frauenmannschaft zog gegen Rotation Weißenborn mit 25:30 den Kürzeren und beendete die Hinrunde damit auf Platz 7 statt auf Platz 4. Die erste Heimniederlage der Saison gehört für HSG-Kapitänin Linda Krämer eindeutig in...