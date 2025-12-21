MENÜ
HSG-Handballerin Ulrike Hergert-Heinrich (links) erzielt in dieser Szene aus dem Spiel gegen Weißenborn eines ihrer vier Tore. Bild: Ralf Wendland
HSG-Handballerin Ulrike Hergert-Heinrich (links) erzielt in dieser Szene aus dem Spiel gegen Weißenborn eines ihrer vier Tore. Bild: Ralf Wendland
Werdau
HSG Langenhessen/Crimmitschau: Gemischte Gefühle nach ärgerlicher Niederlage zum Hinrundenabschluss
Von Monty Gräßler
Die Oberliga-Handballerinnen liefen im Heimspiel gegen Weißenborn von Beginn an einem Rückstand hinterher. Fünf Minuten vor Schluss hatten sie dann das Momentum auf ihrer Seite. Eigentlich.

Die HSG Langenhessen/Crimmitschau hat in der Handball-Oberliga Sachsen am Samstag den angestrebten Heimsieg verpasst. Die Frauenmannschaft zog gegen Rotation Weißenborn mit 25:30 den Kürzeren und beendete die Hinrunde damit auf Platz 7 statt auf Platz 4. Die erste Heimniederlage der Saison gehört für HSG-Kapitänin Linda Krämer eindeutig in...
