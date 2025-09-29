HSG Sachsenring: Frauen liefern Krimi – Männer haben Ladehemmung

Hohenstein-Ernstthal
In der Regionsoberliga gab es für die HSG in zwei Partien nur einen Punkt. Und auch der wurde erst spät erkämpft.
Die Defensive ist bei den Handballern der HSG Sachsenring in der Handball-Regionsoberliga beim TSV Oelsnitz zwar stark gewesen – doch genützt hat das nicht viel. Denn nach vorn fehlte dem Team von Trainer Eric Pohl die Durchschlagskraft, sodass am Ende eine 16:23-Auswärtsniederlage zu Buche stand. Mit Rudi Brunner und Christopher Franz fehlten...
