Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Zwickau
  • |

  • „Ich bin froh, dass keiner verletzt wurde“ – Zwickauer Wasserballer müssen gleich zwei Niederlagen einstecken

Trotz Niederlage verkaufte sich der SV Zwickau – am Ball Carl Trommler – gut gegen Würzburg.
Trotz Niederlage verkaufte sich der SV Zwickau – am Ball Carl Trommler – gut gegen Würzburg. Bild: Ralf Wendland
Trotz Niederlage verkaufte sich der SV Zwickau – am Ball Carl Trommler – gut gegen Würzburg.
Trotz Niederlage verkaufte sich der SV Zwickau – am Ball Carl Trommler – gut gegen Würzburg. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
„Ich bin froh, dass keiner verletzt wurde“ – Zwickauer Wasserballer müssen gleich zwei Niederlagen einstecken
Von Lukas Strechel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Besonders körperbetonte Spiele brachte das Team des SV Zwickau 04 am Wochenende hinter sich, aber ohne Erfolg. Warum Trainer Jörg Wüstner trotzdem mit der Mannschaft zufrieden war.

Die Wasserballer des SV Zwickau 04 haben ein kräftezehrendes Wochenende hinter sich – und mussten dabei gleich zwei Niederlagen einstecken. Beim Auftritt in der zweiten Runde des Deutschen Pokalwettbewerbs am Sonntag in eigener Halle machte das Team allerdings deutlich, dass es auch schwierigen Gegnern durchaus gewachsen ist.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.10.2025
3 min.
Saisonauftakt im Wasserball: Warum der 41:4-Sieg des SV Zwickau 04 keine große Überraschung war
Kapitän Max Wüstner konnte beim Auftaktsieg der Zwickauer Wasserballer vier Treffer erzielen.
Die Zuschauer staunten am Samstagabend nicht schlecht. Hinter dem Torspektakel des Regionalliga-Teams gegen Hamburg steckte jedoch eine besondere Vorgeschichte.
Lukas Strechel
16.11.2025
3 min.
Schnäppchenjagd im Erzgebirge: Schlange stehen für erzgebirgische Volkskunst
Großer Andrang herrschte am Samstag wieder beim Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg.
Seit acht Jahren gibt es den vorweihnachtlichen Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg-Buchholz. Warum dieses Mal sogar 30 Minuten früher gestartet wurde.
André März
16.11.2025
3 min.
Video zeigt rätselhaftes Flugobjekt bei Absturz im Vogtland: Was bislang bekannt ist
Augenzeugen filmten den Absturz.
Seit Sonntagabend wird im Vogtland nach einem abgestürzten Objekt gesucht. Ein Augenzeuge hat den Absturz gefilmt.
Florian Wißgott
13:37 Uhr
1 min.
Verendeter Zwergwal aus Hafen in Cuxhaven geborgen
Im Hafen von Cuxhaven wurde ein toter Zwergwal entdeckt. (Symbolfoto)
In Cuxhaven wurde ein toter Zwergwal gefunden. Weil es stark verwest war, bleibt eine Frage offen.
13.11.2025
3 min.
Nachwuchs bleibt im Fokus: Zwickauer Wasserballer setzen weiter auf die eigenen Talente
Mit einem großen Kader und vielen Nachwuchstalenten gehen die Wasserballer des SV Zwickau 04 in die neue Saison. Zum Team gehören hinten von links Leonard Mann, Daniel Oelschlägel, Maximilian Walther, Justus Schneider, Vinzent Walther, Carl Trommler, in der Mitte von links Niklas Giebner, Matteo Zahn, Konstantin Münch, Till Giebner, Anton Eirich, Alessandro Simeoni, Jörg Wüstner (Trainer) sowie vorn von links Lennox Schramm, Paul Teichler, Florian Hähnel, Max Wüstner und Leon Sauer. Nicht auf dem Foto sind Ákos Karacs, Jonas Reinhart und Nico Schlosser.
Zwei unterschiedliche Aufgaben hat das Team des SV 04 zum Saisonauftakt am Wochenende vor der Brust. Warum vor allem ein Sieg im zweiten Spiel eher eine Sensation wäre.
Anika Zimny
13:46 Uhr
1 min.
Llambi und Lau führen durch den Semperopernball 2026
Der Semperopernball steht unter dem Motto "Film ab!". (Archivbild)
Der Semperopernball 2026 wird von berühmten Filmwelten inspiriert. Wie die Gastgeber das Publikum auf eine besondere Reise mitnehmen wollen.
Mehr Artikel