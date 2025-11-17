„Ich bin froh, dass keiner verletzt wurde“ – Zwickauer Wasserballer müssen gleich zwei Niederlagen einstecken

Zwickau
Besonders körperbetonte Spiele brachte das Team des SV Zwickau 04 am Wochenende hinter sich, aber ohne Erfolg. Warum Trainer Jörg Wüstner trotzdem mit der Mannschaft zufrieden war.
Die Wasserballer des SV Zwickau 04 haben ein kräftezehrendes Wochenende hinter sich – und mussten dabei gleich zwei Niederlagen einstecken. Beim Auftritt in der zweiten Runde des Deutschen Pokalwettbewerbs am Sonntag in eigener Halle machte das Team allerdings deutlich, dass es auch schwierigen Gegnern durchaus gewachsen ist.
