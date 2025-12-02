„Ich hänge einfach dran“: Diese Zwickauerin ist auch mit 83 noch als Tanzsporttrainerin aktiv

Zwickau
Ilona Ackermann hält dem TSC Silberschwan seit 66 Jahren die Treue. Die Freude der Freizeitpaare am Tanzen ist ihre Motivation. „Man tut etwas für Körper, Geist und Seele“, erklärt sie.
Tanzen ist ihre große Leidenschaft. Früher aktiv, später als Trainerin. Und diesen „Job“ übt Ilona Ackermann bis heute aus, obwohl sie mit ihren 83 Jahren eigentlich die Füße hochlegen und ihren Ruhestand genießen könnte. Doch die Zwickauerin, die Ehrenmitglied im TSC Silberschwan Zwickau ist, betreut dort den Bereich Freizeittanz...
