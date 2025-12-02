Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ursula Müller-Windisch (links) und Wolfgang Windisch (rechts) aus Zwickau trainieren seit einem Jahr beim TSC Silberschwan unter der Anleitung von Ilona Ackermann (Mitte).
Ursula Müller-Windisch (links) und Wolfgang Windisch (rechts) aus Zwickau trainieren seit einem Jahr beim TSC Silberschwan unter der Anleitung von Ilona Ackermann (Mitte). Bild: Ralf Wendland
Ursula Müller-Windisch (links) und Wolfgang Windisch (rechts) aus Zwickau trainieren seit einem Jahr beim TSC Silberschwan unter der Anleitung von Ilona Ackermann (Mitte).
Ursula Müller-Windisch (links) und Wolfgang Windisch (rechts) aus Zwickau trainieren seit einem Jahr beim TSC Silberschwan unter der Anleitung von Ilona Ackermann (Mitte). Bild: Ralf Wendland
Zwickau
„Ich hänge einfach dran“: Diese Zwickauerin ist auch mit 83 noch als Tanzsporttrainerin aktiv
Von Ralf Wendland
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ilona Ackermann hält dem TSC Silberschwan seit 66 Jahren die Treue. Die Freude der Freizeitpaare am Tanzen ist ihre Motivation. „Man tut etwas für Körper, Geist und Seele“, erklärt sie.

Tanzen ist ihre große Leidenschaft. Früher aktiv, später als Trainerin. Und diesen „Job“ übt Ilona Ackermann bis heute aus, obwohl sie mit ihren 83 Jahren eigentlich die Füße hochlegen und ihren Ruhestand genießen könnte. Doch die Zwickauerin, die Ehrenmitglied im TSC Silberschwan Zwickau ist, betreut dort den Bereich Freizeittanz...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
30.11.2025
4 min.
„Tanzen, ohne sich alt zu fühlen“: Was Besucher von Ü-30-Partys in Westsachsen erwarten
Vier Freundinnen haben gemeinsam Spaß in der Villa Mocc (v. l.): Sabrina Maaßen, Jenny Waldorf, Franziska Arndt und Sarah Klemm.
Ü-30-Partys sind eine Art Wohlfühlzone für alle, die gern tanzen wollen – aber eben nicht mehr zwischen 18-Jährigen. Wie steht es um das Angebot für nicht mehr ganz junge Menschen im Landkreis Zwickau?
Thomas Croy
03.12.2025
2 min.
Feuchttücher besser dosieren dank Gummiband
Mehr als man braucht: Wie lassen sich Feuchttücher besser dosieren?
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.
03.12.2025
8 min.
Trencin und seine Burg sind noch ein Geheimtipp
Blick auf die Mariensäule aus dem Jahr 1712 mit der mittelalterlichen Burganlage im Hintergrund.
Was verbindet eine alte Festung, Street-Art, vegane Küche und Café-Kultur? Trencin in der Slowakei. Die Stadt überrascht mit Geschichte, Kunst und sprüht vor Ideen für das Kulturhauptstadtjahr 2026.
Michael Heitmann, dpa
30.10.2025
4 min.
Echtes Zwickauer Original: Wie Bernd Dittrich Fußball und Gastfreundschaft vereint
Der Familienbetrieb: Bernd und Ilona Dittrich mit den Töchtern Sindy (l.) und Mandy. Ab und zu hilft auch Sohn Max (im Hintergrund) mit aus.
Kultiger Treffpunkt in der Nordvorstadt: Im Eckrestaurant „Pölbitzer Gewölbe“ trifft man Stammgäste, lacht über Anekdoten – und erfährt, wie ein verlorenes Spiel 1984 das große Glück brachte.
Thomas Croy
15:30 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck: Mit soviel Vorsprung hängt Freiberg die West-Städte ab
Update
Ein Coca-Cola-Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Eine von zehn Bewerber-Städten liegt im Osten und die hat gewonnen: Der Coca-Cola-Truck kommt nach Freiberg.
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel