„Ich weiß nicht, warum wir plötzlich Angst hatten“: HC Glauchau/Meerane verpasst Überraschung gegen Meister

Glauchau
In der Handball-Regionalliga hat die Mannschaft aus Glauchau und Meerane ihr Heimspiel gegen Delitzsch verloren. Bereits vor dem Anwurf gab es für die knapp 300 Zuschauer ein Wechselbad der Gefühle. Warum?
Mitte der zweiten Halbzeit hat der HC Glauchau/Meerane im Spiel gegen den NHV Concordia Delitzsch die Chance auf Punkte aus der Hand gegeben. Den Hausherren gelang nur ein Treffer innerhalb von sieben Minuten. Aus einem 19:19-Unentschieden in der 42. Minute wurde ein 20:25-Rückstand in der 49. Minute. Damit war eine Vorentscheidung gefallen....
