Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Zwickau
  • |

  • „Ich weiß nicht, warum wir plötzlich Angst hatten“: HC Glauchau/Meerane verpasst Überraschung gegen Meister

Trotz der neun Tore von Jannes Kreutz hat der HC Glauchau/Meerane eine Überraschung gegen Delitzsch verpasst.
Trotz der neun Tore von Jannes Kreutz hat der HC Glauchau/Meerane eine Überraschung gegen Delitzsch verpasst. Bild: Andreas Kretschel
Trotz der neun Tore von Jannes Kreutz hat der HC Glauchau/Meerane eine Überraschung gegen Delitzsch verpasst.
Trotz der neun Tore von Jannes Kreutz hat der HC Glauchau/Meerane eine Überraschung gegen Delitzsch verpasst. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
„Ich weiß nicht, warum wir plötzlich Angst hatten“: HC Glauchau/Meerane verpasst Überraschung gegen Meister
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Handball-Regionalliga hat die Mannschaft aus Glauchau und Meerane ihr Heimspiel gegen Delitzsch verloren. Bereits vor dem Anwurf gab es für die knapp 300 Zuschauer ein Wechselbad der Gefühle. Warum?

Mitte der zweiten Halbzeit hat der HC Glauchau/Meerane im Spiel gegen den NHV Concordia Delitzsch die Chance auf Punkte aus der Hand gegeben. Den Hausherren gelang nur ein Treffer innerhalb von sieben Minuten. Aus einem 19:19-Unentschieden in der 42. Minute wurde ein 20:25-Rückstand in der 49. Minute. Damit war eine Vorentscheidung gefallen....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
10:00 Uhr
4 min.
Kapitän des HC Glauchau/Meerane im Babyglück: Wie lange geht die Handball-Elternzeit von Sebastian Poppitz?
Kapitän Sebastian Poppitz freut sich über Familienzuwachs und den Auswärtssieg seiner Kollegen in Aschersleben.
Der Rückraumspieler freut sich über Familienzuwachs. Nach der Geburt von Sohn Marlon hat er die Partie in Aschersleben verpasst. Wer für ihn auf dem Spielfeld in die Bresche springt und was die Westsachsen gegen den amtierenden Meister erwartet.
Holger Frenzel
07.09.2025
3 min.
HC Glauchau/Meerane: Welcher Taktikplan zum Saisonstart in Aschersleben aufgegangen ist
Torhüter Ludek Kylisek zeigte in Aschersleben etliche starke Paraden.
Der Handball-Regionalligist aus Glauchau und Meerane jubelt über einen Auswärtssieg. Alle drei Neuzugänge trugen sich in die Torschützenliste ein. Für die Gäste gab es einen entscheidenden Vorteil.
Holger Frenzel
14:35 Uhr
1 min.
Mitmachen erwünscht: Junge Party beim Plauener Kultursommer
Die „Junge Party“ in Plauen kam bereits im Vorjahr bei Jugendlichen gut an.
Der Theaterplatz in Plauen wird am 20. September ab 17 Uhr zur Feierzone. Was neben Musik und Tanz noch los ist.
Jakob Nützler
14:34 Uhr
2 min.
Neue Klingenthaler „Fläzbank“: Relaxen mit Ausblick hoch über der Stadt
Das Geschenk aus der Partnerstadt Neuenrade hat auf dem Körnerberg hoch über Klingenthal seinen Platz gefunden.
Tino Beyer
Mehr Artikel