  • „Ich will nicht sehen, dass hier irgendjemand extrem traurig ist“: RB Zwickau fehlt für den Heimsieg das Quäntchen Glück

Die Spielzüge klappten: Hier fängt Helen Freeman (links) einen Pass von Garrett Ostepchuk.
Die Spielzüge klappten: Hier fängt Helen Freeman (links) einen Pass von Garrett Ostepchuk. Bild: Bert Harzer
Die Spielzüge klappten: Hier fängt Helen Freeman (links) einen Pass von Garrett Ostepchuk. Bild: Bert Harzer
Die Spielzüge klappten: Hier fängt Helen Freeman (links) einen Pass von Garrett Ostepchuk. Bild: Bert Harzer
Zwickau
„Ich will nicht sehen, dass hier irgendjemand extrem traurig ist“: RB Zwickau fehlt für den Heimsieg das Quäntchen Glück
Von Lukas Strechel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Zwickauer Bundesliga-Rollstuhlbasketballer unterliegen knapp ihren Gästen aus Köln. Trainer Marco Förster ist allerdings zufrieden und Lob von einem Weltmeister gab es auch.

Es steht 59:61 und es sind nur noch vier Sekunden zu spielen, als Lachlin Dalton am Samstag weit jenseits der Dreierlinie zum letzten Wurf der Partie gegen die Köln 99ers ansetzt. Die Halle hält den Atem an. Der Wurf sieht gut aus, richtig gut – und schon zuvor hatte Dalton aus großer Distanz einen Dreier versenken können. Doch mit der...
