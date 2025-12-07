Im Derby: Oberlungwitzer SV und Meeraner SV sorgen für Spannung bis zum Schluss

Viele Tore gab es auf dem Kunstrasen am Sonntag im Spiel der Fußball-Landesklasse nicht zu bejubeln. Die Gäste konnte den favorisierten OSV trotzdem ordentlich fordern.

Das Derby der Fußball-Landesklasse zwischen dem Oberlungwitzer SV und dem Meeraner SV war am Sonntag nicht ganz so hitzig wie in manch früherer Begegnung. Denn die Mannschaften konzentrierten sich vor 100 Zuschauern auf das Wesentliche. So auch in der 83. Minute, als die Stimmung nach einem recht robusten Zweikampf vor den Wechselbänken kurz...