Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Kegler des VfB Eintracht Fraureuth haben es am dritten Bundesliga-Spieltag ordentlich krachen lassen.
Die Kegler des VfB Eintracht Fraureuth haben es am dritten Bundesliga-Spieltag ordentlich krachen lassen. Bild: Symbolbild: lassedesignen/stock.adobe.com
Die Kegler des VfB Eintracht Fraureuth haben es am dritten Bundesliga-Spieltag ordentlich krachen lassen.
Die Kegler des VfB Eintracht Fraureuth haben es am dritten Bundesliga-Spieltag ordentlich krachen lassen. Bild: Symbolbild: lassedesignen/stock.adobe.com
Zwickau
Im dritten Anlauf: Bundesliga-Kegler des VfB Eintracht Fraureuth knacken Gegner aus Hessen
Von Reiner Schumann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Heimsieg gegen Offenbach war am Samstag ein hartes Stück Arbeit. Am Ende gab es dafür neben zwei wichtigen Punkten auch ein ganz besonderes Kompliment vom ältesten Vereinsmitglied.

Mit einem hart umkämpften 5609:5471-Erfolg gegen den KSV Grün-Weiß Offenbach landeten die Kegler des VfB Eintracht Fraureuth am Samstag ihren zweiten Sieg im dritten Bundesligaspiel der Saison. Die Hessen, gegen die Fraureuth im Vorjahr beide Matches verloren hatte, zeigten auch gleich im ersten Drittel durch Pascal Röber (939) und Helmuth...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:30 Uhr
5 min.
Alter Vogtland-Gasthof lebt in neuem Glanz auf: „Das ganze Dorf hat schon reserviert“
Blick in den neuen Gasthof Schneidenbach mit der neuen Gastgeber-Familie. Am Mittwoch beginnt dort eine neue Zeitrechnung - unter dem Namen „Umama“.
Der Gasthof Schneidenbach war seit 1863 eine top Adresse, die letzten acht Jahre stand er leer. Wer jetzt Gaststätte und Saal betritt, traut seinen Augen nicht.
Gerd Möckel
15:40 Uhr
1 min.
22-jähriger Mopedfahrer in Rosenbach weicht einem Auto aus und stürzt
In Rosenbach wurde ein Mopedfahrer verletzt.
Der Zweiradfahrer trägt leichte Verletzungen davon. Wie es dazu gekommen ist.
Lutz Kirchner
25.09.2025
2 min.
Neue Saison und altes Ziel beim VfB Eintracht Fraureuth: Das haben die Bundesliga-Kegler vor
Für Pirmin Sorber und die Bundesliga-Kegler des VfB Eintracht Fraureuth startet die neue Saison am Samstag mit einem Heimspiel gegen Gotha.
Nach einer wechselhaften Saisonvorbereitung wird es am Samstag das erste Mal im Heimspiel gegen Gotha ernst. Ein internes Testspiel und ein Blick in die Statistik machen Hoffnung.
Reiner Schumann
14.10.2025
4 min.
„Erzgebirgische Holzkunst geht krachen“: Kleiner Hersteller kämpft ums Überleben
Mirco Dost in seiner Holzkunstwerkstatt in Streckewalde. Die in Form einer Fichte gestalteten Schwibbögen sind sein Aushängeschild.
Die Anzahl der Hersteller erzgebirgischer Holzkunst geht seit Jahren zurück. Doch ist tatsächlich die gesamte Branche bedroht? Besuch bei einem, der jeden Tag zu kämpfen hat.
Georg Müller
15:40 Uhr
3 min.
Rüstungsindustrie: Minister will mehr Ansiedlungen in Sachsen
Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) besuchte am Mittwoch Firmen der Rüstungsbranche wie einen Hersteller von Militärfallschirmen in Ostsachsen.
Sachsens Wirtschaftsminister Panter wirbt für eine differenzierte Diskussion. Angesichts von Protesten gegen Rüstungsunternehmen müsse sich Sachsen entscheiden, ob es wirtschaftlichen Anschluss halten will.
Tobias Wolf
06.10.2025
2 min.
Fraureuther Bundesliga-Kegler machen es beim Deutschen Meister nur kurzzeitig spannend
Zu wenige Kegel fielen am Wochenende für den VfB Eintrach Fraureuth.
Nichts zu holen gab es für das Team des VfB Eintracht im ersten Auswärtsspiel. Dabei sah es anfangs gar nicht so schlecht aus für die Gäste.
Reiner Schumann
Mehr Artikel