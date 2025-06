Im dritten Anlauf: ESV Lok Zwickau schafft Aufstieg in die Bowling-Sachsenliga

Für die Männermannschaft ist die Qualifikation für die höchste Liga im Freistaat ein Meilenstein. Die neue Saison wird damit allerdings auch zu einer echten Herausforderung.

Der ESV Lok Zwickau ist in der nächsten Bowlingsaison erstmal sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern in der höchsten sächsischen Spielklasse vertreten. Während die Frauen 2024 sogar Sachsenliga-Meister waren und in dieser Saison Bronze holten, haben die Männer vor einigen Tagen im dritten Anlauf den Aufstieg aus der Regional- in die...