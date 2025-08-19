Im Tischtennis-Pokal: TTC Sachsenring steht vor erster Standortbestimmung

Zehn Zweit- und sechs Drittligisten sind an diesem Wochenende in der Vorrunde gefordert. Für die Mannschaft aus Hohenstein-Ernstthal wird es beim Viererturnier in Karlsruhe-Grünwettersbach ernst.

Gleich drei starke Gegner haben die Männer des TTC Sachsenring an diesem Samstag: Gastgeber ASV Grünwettersbach II, der als Reserve des Bundesligateams immer für Überraschungen gut ist, wartet ebenso wie Fortuna Passau und der FSV Mainz, die beide als Spitzenteams der 2. Bundesliga in der vergangenen Saison starke Gegner waren. Personell gibt...