Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Tina Bieligk trug früher selbst das Trikot von Fortschritt Lichtenstein.
Tina Bieligk trug früher selbst das Trikot von Fortschritt Lichtenstein. Bild: Markus Pfeifer/Archiv
Tina Bieligk trug früher selbst das Trikot von Fortschritt Lichtenstein.
Tina Bieligk trug früher selbst das Trikot von Fortschritt Lichtenstein. Bild: Markus Pfeifer/Archiv
Hohenstein-Ernstthal
Inwieweit eine Volleyballerin des nächsten Gegners noch immer bei Fortschritt Lichtenstein aktiv ist
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Sachsenliga absolvieren die Westsächsinnen am Samstag zwei Heimspiele. Vor allem bei Germania Hormersdorf sind noch einige bekannte Gesichter im Kader.

Ziemlich viel Volleyball-Erfahrung wird es am Samstag auf dem Spielfeld im Sportzentrum in Lichtenstein geben, wenn die Fortschritt-Frauen in der Sachsenliga auf den Aufsteiger Germania Hormersdorf treffen. Beide Teams zählen zu den älteren in der Liga, was Vor-, aber auch Nachteile bringt. Aus familiären Gründen ist der Kader jeweils nicht...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
22.09.2025
1 min.
Volleyball: Fortschritt Lichtenstein kassiert zum Sachsenliga-Saisonauftakt Niederlage in Dresden
Die Fehlerquote war bei Lichtenstein am Wochenende zu hoch.
Die Westsächsinnen scheiterten an der eigenen Fehlerquote. Welche Stärke bei der Pleite dennoch aufblitzte.
Markus Pfeifer
12:25 Uhr
5 min.
Schikane im Job, Attacke im Netz - Studie sieht mehr Mobbing
Im Netz und im realen Leben - oft am Arbeitsplatz - wird laut Studie zunehmend schikaniert, diffamiert, beleidigt. (Symbolbild)
Ein großer Teil der erwachsenen Bevölkerung hat laut Befragung Mobbing oder Cybermobbing erlebt. Jüngere sind oft Zielscheibe. Was macht das mit Betroffenen und warum werden viele Opfer später Täter?
Yuriko Wahl-Immel, dpa
12:24 Uhr
2 min.
Mordverdächtige im Fall Fabian in Untersuchungshaft
Die Polizei durchsuchte am Donnerstag erneut Häuser.
Vier Wochen nach dem Verschwinden des achtjährigen Fabian ist eine Frau in Untersuchungshaft. Sie soll das Kind getötet haben. Zur Tat äußert sie sich nicht.
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
15.10.2025
3 min.
Jeden Monat wieder: Warum der Spielplan der Sachsenliga-Volleyballerinnen von Fortschritt Lichtenstein so zerstückelt ist
Vergangene Saison gewann Lichtenstein zu Hause deutlich mit 3:0-Sätzen gegen den Dresdner SC II.
Am Sonntag bestreiten die Westsächsinnen ihre ersten Heimspiele der Saison. Welche Schwierigkeiten es gibt, welche Ziele sie haben und warum danach schon wieder zwei Wochen Pause sind.
Torsten Ewers
Mehr Artikel