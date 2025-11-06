Inwieweit eine Volleyballerin des nächsten Gegners noch immer bei Fortschritt Lichtenstein aktiv ist

In der Sachsenliga absolvieren die Westsächsinnen am Samstag zwei Heimspiele. Vor allem bei Germania Hormersdorf sind noch einige bekannte Gesichter im Kader.

Ziemlich viel Volleyball-Erfahrung wird es am Samstag auf dem Spielfeld im Sportzentrum in Lichtenstein geben, wenn die Fortschritt-Frauen in der Sachsenliga auf den Aufsteiger Germania Hormersdorf treffen. Beide Teams zählen zu den älteren in der Liga, was Vor-, aber auch Nachteile bringt. Aus familiären Gründen ist der Kader jeweils nicht...