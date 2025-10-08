Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Ironman trotz Leistenbruch: Werdauer empfindet trotz vieler Widrigkeiten am Ende eine „richtige Glückseligkeit“

Die Freie stand Thomas Hoffmann trotz später Stunde im Ziel ins Gesicht geschrieben.
Die Freude stand Thomas Hoffmann trotz später Stunde im Ziel ins Gesicht geschrieben. Bild: Thomas Hoffmann/Privat
Die Freude stand Thomas Hoffmann trotz später Stunde im Ziel ins Gesicht geschrieben.
Die Freude stand Thomas Hoffmann trotz später Stunde im Ziel ins Gesicht geschrieben. Bild: Thomas Hoffmann/Privat
Werdau
Ironman trotz Leistenbruch: Werdauer empfindet trotz vieler Widrigkeiten am Ende eine „richtige Glückseligkeit“
Von Lukas Strechel
Eine Operation schien für Thomas Hoffmann den Traum von der Weltmeisterschaft in Nizza zunichte zu machen. Doch vom fehlenden Training ließ sich der 40-Jährige nicht ausbremsen.

Nur wenige Wochen vor dem Start der Ironman-Weltmeisterschaft in Nizza schien der Traum von Thomas Hoffmann endgültig geplatzt. Im Juni hatte sich der Werdauer durch seine starken Leistungen bei der Triathlon-EM in Frankfurt am Main für das Rennen an der Côte d‘Azur qualifiziert. Im Urlaub bemerkte er wenig später jedoch eine kleine Beule,...
