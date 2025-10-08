Ironman trotz Leistenbruch: Werdauer empfindet trotz vieler Widrigkeiten am Ende eine „richtige Glückseligkeit“

Werdau
Eine Operation schien für Thomas Hoffmann den Traum von der Weltmeisterschaft in Nizza zunichte zu machen. Doch vom fehlenden Training ließ sich der 40-Jährige nicht ausbremsen.
Nur wenige Wochen vor dem Start der Ironman-Weltmeisterschaft in Nizza schien der Traum von Thomas Hoffmann endgültig geplatzt. Im Juni hatte sich der Werdauer durch seine starken Leistungen bei der Triathlon-EM in Frankfurt am Main für das Rennen an der Côte d‘Azur qualifiziert. Im Urlaub bemerkte er wenig später jedoch eine kleine Beule,...
