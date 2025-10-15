Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Jeden Monat wieder: Warum der Spielplan der Sachsenliga-Volleyballerinnen von Fortschritt Lichtenstein so zerstückelt ist

Vergangene Saison gewann Lichtenstein zu Hause deutlich mit 3:0-Sätzen gegen den Dresdner SC II.
Vergangene Saison gewann Lichtenstein zu Hause deutlich mit 3:0-Sätzen gegen den Dresdner SC II. Bild: Markus Pfeifer
Vergangene Saison gewann Lichtenstein zu Hause deutlich mit 3:0-Sätzen gegen den Dresdner SC II.
Vergangene Saison gewann Lichtenstein zu Hause deutlich mit 3:0-Sätzen gegen den Dresdner SC II. Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Jeden Monat wieder: Warum der Spielplan der Sachsenliga-Volleyballerinnen von Fortschritt Lichtenstein so zerstückelt ist
Redakteur
Von Torsten Ewers
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Sonntag bestreiten die Westsächsinnen ihre ersten Heimspiele der Saison. Welche Schwierigkeiten es gibt, welche Ziele sie haben und warum danach schon wieder zwei Wochen Pause sind.

Zumindest ein Punkt in der Saisonvorbereitung war bei den Sachsenliga-Volleyballerinnen von Fortschritt Lichtenstein schnell abgehakt: Neue Namen brauchte sich Trainer Sascha Grieshammer nicht einprägen. Doch damit fangen die Schwierigkeiten auch schon an. Der kleine Kader aus dem Vorjahr sei nämlich unverändert, so der Coach. Und das wirkt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
12.10.2025
3 min.
Fußball-Sachsenpokal: Warum der Trainer von Fortschritt Lichtenstein nach dem 2:0-Sieg über Eutritzsch „nachverhandeln“ muss
Zielsicher: Mit diesem Schuss brachte Lukas Wilczynski Fortschritt Lichtenstein gegen Eutritzsch in Führung.
Die Westsachsen sind ins Achtelfinale des Wettbewerbs eingezogen. Der erste Treffer war schön und schmerzhaft zugleich. Am Ende bewies der Coach ein glückliches Händchen.
Torsten Ewers
14:42 Uhr
3 min.
Honig, Pflege, Bauen: Was der Bundesrat beschlossen hat
Manche Entscheidungen des Bundesrats haben direkte Auswirkungen auf den Alltag der Menschen im Land.
Woher kommt der Frühstückshonig? Wann kann man deutscher Staatsbürger werden? Und was tun für schnelleres Bauen? Zu all dem hat der Bundesrat Entscheidungen getroffen.
14:45 Uhr
1 min.
Geringswalde: Sperrung auf der B 175 sorgt für Einschränkungen auf den Strecken der Schulbusse
Eine Baustelle in Geringswalde beeinflusst die Routen der Schulbusse (Symbolfoto).
Ab 20. Oktober ist für Kraftfahrer zwischen Altgeringswalde und Geringswalde kein Durchkommen. Was Schüler deshalb bei Busfahrten beachten sollten.
Marion Gründler
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Lutz Reinhold erkrankt an aggressiver Krebsform - und gibt sich kämpferisch
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
22.09.2025
1 min.
Volleyball: Fortschritt Lichtenstein kassiert zum Sachsenliga-Saisonauftakt Niederlage in Dresden
Die Fehlerquote war bei Lichtenstein am Wochenende zu hoch.
Die Westsächsinnen scheiterten an der eigenen Fehlerquote. Welche Stärke bei der Pleite dennoch aufblitzte.
Markus Pfeifer
Mehr Artikel