Jubel bei der HSG Langenhessen/Crimmitschau: Handballerinnen gewinnen in der Oberliga auch ihr zweites Saisonspiel

So richtig deutlich wurde es beim 32:26-Erfolg gegen die SG Klotzsche erst in der Schlussphase. Dabei kam der Heimsieg gleich aus zweierlei Gründen genau zum richtigen Zeitpunkt.

Die Handballerinnen der HSG Langenhessen/Crimmitschau stehen auch nach dem zweiten Oberliga-Spieltag weiter an der Tabellenspitze. Die Mannschaft hat eine Woche nach dem Auftaktsieg beim Aufsteiger SV Oberlosa auch ihr erstes Heimspiel der Saison gewonnen. Gegen die SG Klotzsche stand am Samstag letztlich ein 32:26-Erfolg an der Anzeigetafel.