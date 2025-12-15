Jubel bei Fortschritt Lichtenstein: Volleyballerinnen beschenken sich kurz vor Weihnachten selbst

Hohenstein-Ernstthal
In der Sachsenliga hat das Team am Wochenende zwei Auswärtssiege gefeiert. Beim ersten gab es jedoch einen kleinen Wermutstropfen.
In der Weihnachtspause können die Volleyballerinnen von Fortschritt Lichtenstein ziemlich zufrieden auf die Sachsenliga-Tabelle schauen. Denn sie belegen mit 16 Punkten den dritten Platz hinter dem VC Zschopau (19) und dem Chemnitzer VV (18). Das ist möglich, weil am Wochenende statt der fest eingeplanten drei Punkte sogar derer sechs geholt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.