Judo-Club Crimmitschau glänzt beim ersten Mixturnier der Rostocker Bundesliga-Teams

Werdau
Die Westsachsen haben ihren dritten Platz an der Ostsee wie einen Sieg gefeiert. Der Mannschaftsleiter lobte den Kampf- und Teamgeist und hob einen 17-Jährigen besonders hervor.
Es lag ein Hauch von Bundesliga in der Luft, als sich das Team des Judo-Clubs Crimmitschau beim ersten Rostocker Turnier für Mixed-Mannschaften der starken Konkurrenz stellte. Das Event diente als Saisonabschluss der Rostocker Bundesligamannschaften – die Männer frisch gekrönte Staffelsieger der 2. Bundesliga, die Frauen erfolgreiche...
