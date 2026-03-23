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Die Frauen des JC Crimmitschau sind am Wochenende in die Verbandsliga gestartet.
Die Frauen des JC Crimmitschau sind am Wochenende in die Verbandsliga gestartet. Symbolbild: klikk - stock.adobe.com
Die Frauen des JC Crimmitschau sind am Wochenende in die Verbandsliga gestartet.
Die Frauen des JC Crimmitschau sind am Wochenende in die Verbandsliga gestartet. Symbolbild: klikk - stock.adobe.com
Werdau
Judo: Crimmitschauer Frauenteam startet mit zwei Siegen in die Saison
Von Anett Reifert
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Leicht dezimiert gingen die Westsächsinnen zum Auftakt der Verbandsliga in Leipzig an den Start. Das machte sich aber nur in einem Duell bemerkbar.

Drei Duelle, dreimal 5:2: So lässt sich der erste Kampftag in der Judo-Verbandsliga für die Frauen des JC Crimmitschau zusammenfassen. Nur einmal hatten die Westsächsinnen am Samstag in Leipzig das Nachsehen. Nach der Auftaktniederlage gegen den Chemnitzer PSV zeigte das Team, das auf einige Stammkräfte verzichten musste, eine starke Reaktion....
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