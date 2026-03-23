Judo: Crimmitschauer Frauenteam startet mit zwei Siegen in die Saison

Werdau
Leicht dezimiert gingen die Westsächsinnen zum Auftakt der Verbandsliga in Leipzig an den Start. Das machte sich aber nur in einem Duell bemerkbar.
Drei Duelle, dreimal 5:2: So lässt sich der erste Kampftag in der Judo-Verbandsliga für die Frauen des JC Crimmitschau zusammenfassen. Nur einmal hatten die Westsächsinnen am Samstag in Leipzig das Nachsehen. Nach der Auftaktniederlage gegen den Chemnitzer PSV zeigte das Team, das auf einige Stammkräfte verzichten musste, eine starke Reaktion....
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