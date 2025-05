Judo: Crimmitschauer Männerteam steht in der Meisterrunde

Ende Mai kämpfen die Judoka aus Westsachsen um den Titel in der Landesliga. Den Weg dorthin ebnete vor allem eine geschlossene Mannschaftsleistung.

Mit einer kämpferischen und geschlossenen Mannschaftsleistung haben sich die Judoka des JC Crimmitschau für die Finalrunde der Männer-Landesliga qualifiziert. Am Wochenende verteidigte das Team am zweiten Kampftag der Vorrunde in Schlettau mit einem Sieg gegen die Gastgeber sowie einer Niederlage gegen den Döbelner SC Tabellenplatz 2 in seiner...