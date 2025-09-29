Judo: Crimmitschauer sorgt bei internationalem Turnier für beachtlichen Erfolg

Werdau
Der BMW-Cup in Leipzig vereinte am Wochenende hunderte Nachwuchstalente aus sieben Ländern. Eine gute Rolle spielten dabei auch die Teilnehmer aus Westsachsen.
Es war der Höhepunkt für die Judoka des JSV Werdau und JC Crimmitschau am Wochenende beim 10. BMW-Cup in Leipzig: Der Sieg von Damien Kretzschmar im Limit bis 73 Kilogramm der U 23. In einer der anspruchsvollsten Gewichtsklassen des Turniers sicherte sich der Crimmitschauer nicht nur die Goldmedaille. Er dominierte bei seinem Erfolg zum Teil...
