Sehr gut lief es für die Nachwuchsjudoka bei der Bezirksmeisterschaft.
Sehr gut lief es für die Nachwuchsjudoka bei der Bezirksmeisterschaft.
Werdau
Judo: Nachwuchstalente aus Werdau und Crimmitschau liefern sich bei Bezirksmeisterschaft spannende Duelle
Von Anett Reifert
Alle acht Starter der beiden westsächsischen Vereine kehrten vom Turnier in Chemnitz mit einer Medaille zurück. Dabei kam es auch zu zahlreichen Begegnungen mit Derbycharme.

Mehr als zufrieden können die Verantwortlichen des JC Crimmitschau und des JSV Werdau auf die Bezirksmeisterschaft der Judoka der U11 zurückblicken. Beim Wettkampf am Wochenende in Chemnitz traten beide Vereine mit einem Quartett an und alle Nachwuchstalente kehrten mit einer Medaille zurück. Ganz oben auf dem Treppchen standen dabei der erst...
