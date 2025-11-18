Judo: Nachwuchstalente aus Werdau und Crimmitschau liefern sich bei Bezirksmeisterschaft spannende Duelle

Werdau
Alle acht Starter der beiden westsächsischen Vereine kehrten vom Turnier in Chemnitz mit einer Medaille zurück. Dabei kam es auch zu zahlreichen Begegnungen mit Derbycharme.
Mehr als zufrieden können die Verantwortlichen des JC Crimmitschau und des JSV Werdau auf die Bezirksmeisterschaft der Judoka der U11 zurückblicken. Beim Wettkampf am Wochenende in Chemnitz traten beide Vereine mit einem Quartett an und alle Nachwuchstalente kehrten mit einer Medaille zurück. Ganz oben auf dem Treppchen standen dabei der erst...
