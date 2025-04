Judo: Talente aus Crimmitschau und Werdau sind gleich bei zwei Turnieren erfolgreich dabei

Bei der Bezirksmeisterschaft brachten die Podestplätze nicht nur Medaillen für den Nachwuchs aus Westsachsen. Wann der jetzt zum nächsten Mal gefordert ist.

Mit sechs Medaillen und der damit verbundenen Qualifikation für die Landesmeisterschaft sind die Judotalente des JC Crimmitschau und des JSV Werdau am Wochenende von der Bezirksmeisterschaft der U 13 zurückgekehrt. In Döbeln setzten sich die beiden Crimmitschauerinnen Emma Kreher und Selma Seifert in ihren Gewichtsklassen souverän durch. Dabei...