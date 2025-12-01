Judoka des JSV Werdau holen zwei Medaillen bei Landesmeisterschaft

Werdau
Beim Turnier in Freital standen ein Titel sowie ein dritter Rang für den Verein zu Buche. Auf den wartet nun ein weiterer Höhepunkt.
Mit zwei Medaillen haben sich die Judoka des JSV Werdau am ersten Advent bei der offenen Landeseinzelmeisterschaft der Frauen und Männer belohnt. In Freital schaffte es Dajana Müller, sich gegen ihre einzige Konkurrentin in ihrer Gewichtsklasse im Modus Best-of-Three zweimal durchzusetzen und holte so den Titel. Mit mehr Konkurrenz bekamen es...
