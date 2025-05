Judotalente aus Crimmitschau und Werdau zeigen ihr Talent auf nationaler und internationaler Bühne

Mit vielen Medaillen kehrten die Nachwuchssportler aus Tschechien und Brandenburg zurück. Wer dabei alles auf dem Treppchen stand.

Dass sie auf internationaler Bühne bestehen können, zeigten am Wochenende vier Judoka des JC Crimmitschau in Tschechien. Beim Grand Prix in Cheb stellte sich das Quartett der starken Konkurrenz aus mehreren Nationen. In der U 14 belohnten sich Selma Seifert und Emma Kreher für ein sehr gutes Turnier mit Platz 1 in ihren Gewichtsklassen. Emilia...