Judotalente aus Werdau und Crimmitschau erkämpfen sich in großen Teilnehmerfeldern vier Medaillen

Insgesamt 330 Nachwuchssportler zog der Stahlpokal in Riesa am Wochenende an. Gegen die starke Konkurrenz behaupteten sich auch eine ganze Reihe westsächsischer Judoka.

Mit einem sportlichen Höhepunkt sind die Nachwuchsjudoka des JSV Werdau und JC Crimmitschau in den Wettkampfalltag nach den Winterferien zurückgekehrt. Beim Stahlpokal in Riesa erkämpften sie sich in großen Teilnehmerfeldern insgesamt vier Medaillen. So überzeugte der Werdauer Malte Preuschoff in der teilnehmerstärksten Gewichtsklasse der U... Mit einem sportlichen Höhepunkt sind die Nachwuchsjudoka des JSV Werdau und JC Crimmitschau in den Wettkampfalltag nach den Winterferien zurückgekehrt. Beim Stahlpokal in Riesa erkämpften sie sich in großen Teilnehmerfeldern insgesamt vier Medaillen. So überzeugte der Werdauer Malte Preuschoff in der teilnehmerstärksten Gewichtsklasse der U...