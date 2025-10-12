Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Jüngster Spieler der Futsal-Bundesliga: 16-Jähriger feiert bei Kantersieg von HOT 05 gegen Preußen Münster sein Debüt

Hohenstein-Ernstthal
Jüngster Spieler der Futsal-Bundesliga: 16-Jähriger feiert bei Kantersieg von HOT 05 gegen Preußen Münster sein Debüt
Von Markus Pfeifer
Die Westsachsen haben ihr Heimspiel mit 8:1 gewonnen. Dennoch hatte der Coach zwei Dinge zu kritisieren.

Im Heimspiel gegen Aufsteiger und Liga-Schlusslicht Preußen Münster hat es für HOT 05 in der Futsal-Bundesliga trotz des 8:1-Kantersieges auch eine kleine Kritik von Trainer Dominik Naujoks gegeben. Dabei platzte der Knoten bei den Gastgebern aus Hohenstein-Ernstthal nach einer kurzen Abtastphase schon relativ früh. In der 5. Minute hämmerte...
