Junger Zwickauer Turner macht in Sachsen-Anhalt ganz stark auf sich aufmerksam

Mit seiner Top-Ten-Platzierung beeindruckte Lasse Liebhaber nicht nur seinen eigenen Verein. Warum das so war.

Eigentlich konzentriert sich die Turnabteilung des ESV Lok Zwickau auf den weiblichen Bereich. Und so ist es wenig überraschend, dass Lasse Liebhaber jetzt beim Sachsen-Anhalt-Pokal in Halle für den KTV Chemnitz an den Start ging, der besonders talentierte Jungs in den Fokus nimmt. Dass der Zwickauer in der Altersklasse 7 dazu gehört,...