K(l)eine Tipps? Wieso der Coach von Glauchaus nächstem Gegner kurz mit dem FCE-Nachwuchschef über den VfB Empor sprach

Glauchau
In der Fußball-Oberliga sind die Westsachsen am Sonntag beim Tabellenführer VfL Halle gefordert. Welche Verbindung beide Teams zum FC Erzgebirge Aue haben.
Ein intensives und interessantes Spiel – das erwarten beide Trainer, wenn der VfB Empor Glauchau (8. Platz/7 Punkte) am Sonntag ab 14 Uhr in der Fußball-Oberliga Süd beim aktuellen Tabellenführer VfL Halle 96 (13 Punkte) antritt. Während beim ungeschlagenen Gastgeber vor allem die Offensive hervorsticht (20 Treffer in fünf Partien), hat der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.