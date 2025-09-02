Kanupolo: KSV Glauchau will Klassenerhalt in der 2. Bundesliga bejubeln

Glauchau
Die Westsachsen könnten nach dem Abstieg aus der 1. Bundesliga in der Vorsaison durchgereicht werden. Dagegen tritt die U 21 des Vereins bei der deutschen Meisterschaft als Titelverteidiger an.
Die Kanupolospieler des KSV Glauchau kämpfen ab Donnerstag bei den Deutschen Meisterschaften um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga. Auf der Regattastrecke am Beetzsee in Brandenburg/Havel wird bis zum Sonntag der Wettbewerb, der die Saison abschließt, ausgetragen. Auf die Glauchauer um Mannschaftskapitän Chris Ziese wartet im Spielmodus...
