Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Die Kanupolospieler des KSV Glauchau hatten am ersten Spieltag der 2. Bundesliga viel Grund zur Freude. Nun soll der Klassenerhalt gefeiert werden.
Die Kanupolospieler des KSV Glauchau hatten am ersten Spieltag der 2. Bundesliga viel Grund zur Freude. Nun soll der Klassenerhalt gefeiert werden. Bild: Nicklas Reimers/Verein
Die Kanupolospieler des KSV Glauchau hatten am ersten Spieltag der 2. Bundesliga viel Grund zur Freude. Nun soll der Klassenerhalt gefeiert werden.
Die Kanupolospieler des KSV Glauchau hatten am ersten Spieltag der 2. Bundesliga viel Grund zur Freude. Nun soll der Klassenerhalt gefeiert werden. Bild: Nicklas Reimers/Verein
Glauchau
Kanupolo: KSV Glauchau will Klassenerhalt in der 2. Bundesliga bejubeln
Von Cornelia Kunze
Die Westsachsen könnten nach dem Abstieg aus der 1. Bundesliga in der Vorsaison durchgereicht werden. Dagegen tritt die U 21 des Vereins bei der deutschen Meisterschaft als Titelverteidiger an.

Die Kanupolospieler des KSV Glauchau kämpfen ab Donnerstag bei den Deutschen Meisterschaften um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga. Auf der Regattastrecke am Beetzsee in Brandenburg/Havel wird bis zum Sonntag der Wettbewerb, der die Saison abschließt, ausgetragen. Auf die Glauchauer um Mannschaftskapitän Chris Ziese wartet im Spielmodus...
Mehr Artikel