Kanupolo: Warum beim KSV Glauchau nach dem fünften deutschen Meistertitel in fünf Jahren künftig Dürre herrscht

Die Freude bei den Westsachsen ist am Wochenende nach dem sportlichen Erfolg in Brandenburg/Havel riesig gewesen. Doch eine weitere Titelverteidigung 2026 wird es nicht geben.

Dem Kanupolo-Nachwuchs des KSV Glauchau ist auf dem Beetzsee in Brandenburg/Havel der ganz große Coup gelungen. Mit einem 3:1-Sieg im Finale über die Wassersportfreunde Liblar sicherte sich die U 21 den deutschen Meistertitel. Und nicht nur das: Für den Verein war es im Nachwuchsbereich bereits der fünfte Titel in Folge. Unter der Leitung von...