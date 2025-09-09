Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Kanupolo: Warum beim KSV Glauchau nach dem fünften deutschen Meistertitel in fünf Jahren künftig Dürre herrscht

Die siegreiche U-21-Mannschaft des KSV Glauchau freut sich über den Titel bei der Deutschen Meisterschaft. Von links: Lenjo Reimers, Benjamin Muff, Aljoscha Köhler, Felix Skoda, Julius Beck, Moritz Skoda und Gregor Will.
Die siegreiche U-21-Mannschaft des KSV Glauchau freut sich über den Titel bei der Deutschen Meisterschaft. Von links: Lenjo Reimers, Benjamin Muff, Aljoscha Köhler, Felix Skoda, Julius Beck, Moritz Skoda und Gregor Will. Bild: Wencke Köhler/Verein
Die siegreiche U-21-Mannschaft des KSV Glauchau freut sich über den Titel bei der Deutschen Meisterschaft. Von links: Lenjo Reimers, Benjamin Muff, Aljoscha Köhler, Felix Skoda, Julius Beck, Moritz Skoda und Gregor Will.
Die siegreiche U-21-Mannschaft des KSV Glauchau freut sich über den Titel bei der Deutschen Meisterschaft. Von links: Lenjo Reimers, Benjamin Muff, Aljoscha Köhler, Felix Skoda, Julius Beck, Moritz Skoda und Gregor Will. Bild: Wencke Köhler/Verein
Glauchau
Kanupolo: Warum beim KSV Glauchau nach dem fünften deutschen Meistertitel in fünf Jahren künftig Dürre herrscht
Redakteur
Von Torsten Ewers
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Freude bei den Westsachsen ist am Wochenende nach dem sportlichen Erfolg in Brandenburg/Havel riesig gewesen. Doch eine weitere Titelverteidigung 2026 wird es nicht geben.

Dem Kanupolo-Nachwuchs des KSV Glauchau ist auf dem Beetzsee in Brandenburg/Havel der ganz große Coup gelungen. Mit einem 3:1-Sieg im Finale über die Wassersportfreunde Liblar sicherte sich die U 21 den deutschen Meistertitel. Und nicht nur das: Für den Verein war es im Nachwuchsbereich bereits der fünfte Titel in Folge. Unter der Leitung von...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:29 Uhr
3 min.
18 Tote bei Überschwemmungen auf Bali und Flores - Notstand
Viele Straßen in der Hauptstadt Denpasar wurden überschwemmt.
Regenmassen verwandeln Balis Straßen in Flüsse, Autos treiben davon. Es gibt Tote und Vermisste - auch auf einer anderen beliebten Insel.
10.07.2025
3 min.
KSV Glauchau: Der Plan für die 2. Bundesliga im Kanupolo geht nur am ersten Spieltag auf
Niklas Reimers (Nummer 5) war einer von drei Leistungsträgern, die dem KSV Glauchau am zweiten Spieltag nicht zur Verfügung standen.
Der Bundesliga-Absteiger hat beim zweiten Spieltag in Hamburg nur einen Sieg erzielt. Damit geht es für die Mannschaft Anfang September in Brandenburg darum, nicht nach unten durchgereicht zu werden.
Cornelia Kunze
02.09.2025
3 min.
Kanupolo: KSV Glauchau will Klassenerhalt in der 2. Bundesliga bejubeln
Die Kanupolospieler des KSV Glauchau hatten am ersten Spieltag der 2. Bundesliga viel Grund zur Freude. Nun soll der Klassenerhalt gefeiert werden.
Die Westsachsen könnten nach dem Abstieg aus der 1. Bundesliga in der Vorsaison durchgereicht werden. Dagegen tritt die U 21 des Vereins bei der deutschen Meisterschaft als Titelverteidiger an.
Cornelia Kunze
09.09.2025
4 min.
Rundumservice statt Putzen und Kochen: Ehepaar aus dem Erzgebirge fühlt sich im neuen Zuhause sichtlich wohl
Renate und Dieter Pfeifer haben ein gemeinsames Hobby: Computerspiele.
Renate und Dieter Pfeifer haben sich bewusst für das Betreute Wohnen entschieden. In Marienberg müssen sie sich um kaum etwas kümmern, langweilig wird den beiden trotzdem nicht.
Georg Müller
17:10 Uhr
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
12:34 Uhr
3 min.
Heizöl-Lieferung: Mit diesen Tricks wird's günstiger
Damit die nächste Heizöllieferung kostengünstiger wird, helfen ein paar Tipps.
Wer beim Heizölkauf sparen will, sollte nicht den erstbesten Anbieter beauftragen. Eine entscheidende Rolle spielt das richtige Timing - und dabei geht es nicht um die Jahreszeit.
Mehr Artikel