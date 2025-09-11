Kapitän des HC Glauchau/Meerane im Babyglück: Wie lange geht die Handball-Elternzeit von Sebastian Poppitz?

Der Rückraumspieler freut sich über Familienzuwachs. Nach der Geburt von Sohn Marlon hat er die Partie in Aschersleben verpasst. Wer für ihn auf dem Spielfeld in die Bresche springt und was die Westsachsen gegen den amtierenden Meister erwartet.

Für Sebastian Poppitz hat sich Handball vorübergehend zur Nebensache entwickelt. Der Kapitän des HC Glauchau/Meerane freut sich über Familienzuwachs. Sohn Marlon kam vor wenigen Tagen zur Welt – gesund und munter mit einem Gewicht von 3510 Gramm und einer Größe von 53 Zentimetern. „Eine aufregende Zeit, die wir genießen. Die ersten Tage...