Karate: Crimmitschauer holen sich letzten Feinschliff vor der Deutschen Meisterschaft

Ein Quartett vertritt das Karate Dojo Crimmitschau Ende März bei den Titelkämpfen der Erwachsenen in Frankfurt am Main. Am Wochenende geht es aber zunächst ins Erzgebirge.

Beim international besetzten Zwönitztalpokal wollen sich die Karateka des Karate Dojo Crimmitschau am Wochenende den letzten Feinschliff für ihren ersten großen Jahreshöhepunkt holen. Denn bereits eine Woche später geht es für Martin Heine, Bastian Groß und Theresa Geisler sowie den in Zwönitz nicht starteten Thomas Staudt zur Deutschen...