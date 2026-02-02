Kegeln, 1. Bundesliga: VfB Eintracht Fraureuth muss sich erneut knapp geschlagen geben

Viel fehlte den Westsachsen im Auswärtsspiel in Offenburg nicht zum Sieg. Die Entscheidung fiel spät.

Die Bundesliga-Kegler des VfB Eintracht Fraureuth haben am Wochenende die dritte knappe Niederlage in dieser Saison kassiert. Bei Grün-Weiß Offenbach fehlten den Gästen beim 5543:5558 nur 15 Kegeln. Dabei hatten die Fraureuther nach vier Spielern noch vorn gelegen. Das lag auch an Willy Schumann, der gleich zum Auftakt mit 973 Holz den...