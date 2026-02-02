MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Kegler des VfB Eintrach Fraureuth verloren ihr Auswärtsspiel.
Die Kegler des VfB Eintrach Fraureuth verloren ihr Auswärtsspiel. Bild: Symbolbild: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com
Die Kegler des VfB Eintrach Fraureuth verloren ihr Auswärtsspiel.
Die Kegler des VfB Eintrach Fraureuth verloren ihr Auswärtsspiel. Bild: Symbolbild: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com
Werdau
Kegeln, 1. Bundesliga: VfB Eintracht Fraureuth muss sich erneut knapp geschlagen geben
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Viel fehlte den Westsachsen im Auswärtsspiel in Offenburg nicht zum Sieg. Die Entscheidung fiel spät.

Die Bundesliga-Kegler des VfB Eintracht Fraureuth haben am Wochenende die dritte knappe Niederlage in dieser Saison kassiert. Bei Grün-Weiß Offenbach fehlten den Gästen beim 5543:5558 nur 15 Kegeln. Dabei hatten die Fraureuther nach vier Spielern noch vorn gelegen. Das lag auch an Willy Schumann, der gleich zum Auftakt mit 973 Holz den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.02.2026
4 min.
„Die sind doch alle verrückt“: Die letzten Gäste haben das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen
Antje und Ahad Adakh waren die letzten Gäste, die das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen haben.
Seit kurz nach 11 Uhr am Sonntag ist das Hotel-Hochhaus in der Innenstadt leer. Etwas mehr als 30 Personen sollen die letzte Nacht in dem 26-stöckigen Hochhaus noch verbracht haben. Der Abschied verlief unaufgeregt und fast stoisch normal.
Denise Märkisch
22:00 Uhr
1 min.
Boschstraße in Glauchau: Sanierung am Bahnübergang geplant
Im Jahr 2019 wurde die Boschstraße im Gewerbegebiet verlängert.
Wegen aufgetretener Fahrbahnschäden wird der Bereich des Bahnübergangs saniert
Stefan Stolp
21:46 Uhr
2 min.
Saison-Aus für Hollerbach - Becker kommt zurück
Arbeiteten schon bei Union Berlin zusammen: Urs Fischer (r) und Sheraldo Becker. (Archivbild)
Bittere Nachricht für Mainz 05: Stürmer Hollerbach hat sich schwer verletzt und fällt bis zum Saisonende aus. Doch die Rhein-Hessen überraschen mit einem Last-Minute-Transfer.
19.01.2026
1 min.
Kegeln: VfB Eintracht Fraureuth bringt sein Leistungsvermögen nicht auf die Bahn
Zu wenige Kegel für einen Heimsieg fielen am Samstag beim VfB Eintracht Fraureuth.
Gegen den Deutschen Meister waren die Westsachsen am Samstag nicht chancenlos, doch nur zwei Spieler aus dem Kader konnten überzeugen.
Reiner Schumann
12.01.2026
1 min.
VfB Eintracht Fraureuth: Kegler tanken mit Sieg beim Aufsteiger Selbstvertrauen für Duell mit dem Meister
Fraureuth liegt nach dem 8. Bundesliga-Spieltag der Kegler auf Platz 6.
Der Erfolg zum Bundesliga-Rückrundenstart entschied sich erst auf den letzten beiden Bahnen. Doch der Blick geht ohnehin schon wieder nach vorn.
Reiner Schumann
01.02.2026
4 min.
„Mama geht tanzen“: Warum diese Mütter drei Stunden in Limbach-Oberfrohna ganz unter sich feiern
Anne Driese und Cindy Oehler (v. l.) sind aus Oberlungwitz und Oelsnitz nach Limbach-Oberfrohna gekommen.
Auszeit statt Alltag: Bei „Mama geht tanzen“ feiern Frauen im Kulturkeller Limbach-Oberfrohna entspannt, sicher und zu familienfreundlichen Zeiten.
Ralf Jerke
Mehr Artikel