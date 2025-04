Kegeln, 2. Verbandsliga: SV Schönberg muss sich im Vogtland geschlagen geben

Beim zweiten Team der SG Grün-Weiß Mehltheuer verloren die Westsachsen 3:5. Nun wartet eine vermeintlich einfachere Aufgabe auf die Mannschaft.

Obwohl sie drei von sechs direkten Duellen gewonnen haben, mussten die Kegler des SV Schönberg bei der SG Grün-Weiß Mehltheuer II in der 2. Verbandsliga eine 3:5-Niederlage quittieren. Denn bei der Gesamtkegelzahl, für die es in der Endabrechnung zwei Zusatzpunkte gibt, lagen die Gastgeber aus dem Vogtland mit 3506:3380 Holz deutlich in...