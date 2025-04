Kegeln, 2. Verbandsliga: SV Schönberg nimmt gegen KSV BG Taucha II Revanche für Hinrundenniederlage

Die Westsachsen haben es in ihrem letzten Saison-Heimspiel nochmals richtig krachen lassen. Anfang April geht es ins Vogtland.

Gegen das Schlusslicht der 2. Verbandsliga (Staffel 1) haben die Kegler des SV Schönberg in ihrem letzten Heimspiel der Saison nichts anbrennen lassen. Gab es in der Hinrunde beim KSV Taucha II eine 3:5 (3158:3173)-Niederlage, behielten die Westsachsen am Samstag mit 7:1 (3259:3187) die Oberhand. Nico (556 Kegel) und Tino (552) Richter, Christian...