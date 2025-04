Kegeln: Duo aus Westsachsen zieht souverän in den Endlauf der Bezirksmeisterschaft ein

Bei den Senioren B kämpften am Samstag in Werdau 24 Starter um die acht Plätze für das Finale. Ein Lokalmatador und ein Zwickauer sind in diesem dabei.

Kegler Frank Hoppe vom SV Rot-Weiß Werdau hat am Samstag seinen Heimvorteil genutzt. Im Vorlauf der Bezirkseinzelmeisterschaft der Senioren B markierte er auf der Bahn im Naturheilgarten mit 578 Kegeln den Bestwert aller 24 Starter und sicherte sich damit souverän den Einzug in den Endlauf. Der findet am kommenden Sonntag auf der Anlage des TSV... Kegler Frank Hoppe vom SV Rot-Weiß Werdau hat am Samstag seinen Heimvorteil genutzt. Im Vorlauf der Bezirkseinzelmeisterschaft der Senioren B markierte er auf der Bahn im Naturheilgarten mit 578 Kegeln den Bestwert aller 24 Starter und sicherte sich damit souverän den Einzug in den Endlauf. Der findet am kommenden Sonntag auf der Anlage des TSV...