Zu wenige Kegel für einen Heimsieg fielen am Samstag beim VfB Eintracht Fraureuth.
Zu wenige Kegel für einen Heimsieg fielen am Samstag beim VfB Eintracht Fraureuth. Bild: Symbolbild: lassedesignen - stock.adobe.com
Werdau
Kegeln: VfB Eintracht Fraureuth bringt sein Leistungsvermögen nicht auf die Bahn
Redakteur
Von Anika Zimny
Gegen den Deutschen Meister waren die Westsachsen am Samstag nicht chancenlos, doch nur zwei Spieler aus dem Kader konnten überzeugen.

Dem Deutschen Meister gut Paroli geboten, aber das Leistungsvermögen zu selten auf die Bahn gebracht – so fällt das Fazit der Bundesliga-Kegler des VfB Eintracht Fraureuth nach dem 5448:5492 gegen den PSV Franken Neustadt aus. Weil nur Ralf Wolfring mit 993 Holz und Senioren-B-Hallenrekord sowie Lenny Hilbig, der zur Halbzeit Christian...
