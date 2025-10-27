Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ohne Chance waren die Bundesliga-Kegler des VfB Eintracht Fraureuth im Derby in Dresden.
Ohne Chance waren die Bundesliga-Kegler des VfB Eintracht Fraureuth im Derby in Dresden. Bild: Symbolbild: lassedesignen - stock.adobe.com
Ohne Chance waren die Bundesliga-Kegler des VfB Eintracht Fraureuth im Derby in Dresden.
Ohne Chance waren die Bundesliga-Kegler des VfB Eintracht Fraureuth im Derby in Dresden. Bild: Symbolbild: lassedesignen - stock.adobe.com
Werdau
Kegeln: VfB Eintracht Fraureuth fehlt im Derby in Dresden die eigene Überzeugung für den Sieg
Von Reiner Schumann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Deutlich besser als beim letzten Gastspiel beim SV Dresden-Neustadt lief es am Samstag für das Bundesligateam aus Westsachsen. Trotzdem stand am Ende eine Niederlage zu Buche.

300 Kegel mehr umgeworfen und trotzdem verloren – das sind die Eckdaten des Auswärtsspiels der Bundesliga-Kegler des VfB Eintracht Fraureuth am Samstag beim SV Dresden-Neustadt. Am Ende mussten die Gäste aus Westsachsen eine klare 5340:5474-Niederlage im Derby hinnehmen und sind vorerst Tabellenvierter. Am besten mit der nicht einfach zu...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:30 Uhr
3 min.
Freibergs Gruseltunnel am Bahnhof wird zum Instagram-Star. Jetzt kommt auch mehr Licht ins Dunkel
Neue Lampen bringen mehr Licht ins Dunkel des Fußgängertunnels am Freiberger Bahnhof.
Der Fußgängertunnel am Freiberger Bahnhof hat es im Internet zu viel Ruhm gebracht. Wird sein Ruf als Sehenswürdigkeit jetzt etwa durch neue, lichtstarke Lampen gefährdet?
Siiri Klose
18:35 Uhr
4 min.
Merz kommentiert Frauen-Forderungen zunächst nicht
Merz hatte vor rund zwei Wochen mit einer Äußerung zur Migrationspolitik der Bundesregierung eine Debatte ausgelöst.
"Fragen Sie mal Ihre Töchter", hat Merz in der "Stadtbild"-Debatte vorgeschlagen. 60 Frauen antworten ihm mit zehn konkreten Forderungen. Der Kanzler schweigt zunächst dazu.
29.09.2025
1 min.
Fraureuther Bundesliga-Kegler legen Saisonstart nach Maß hin
Die Spieler des VfB Eintracht fegten die Gäste aus Gotha am Samstag regelrecht von der Bahn – auch dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung.
Reiner Schumann
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
27.10.2025
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
13.10.2025
2 min.
Im dritten Anlauf: Bundesliga-Kegler des VfB Eintracht Fraureuth knacken Gegner aus Hessen
Die Kegler des VfB Eintracht Fraureuth haben es am dritten Bundesliga-Spieltag ordentlich krachen lassen.
Der Heimsieg gegen Offenbach war am Samstag ein hartes Stück Arbeit. Am Ende gab es dafür neben zwei wichtigen Punkten auch ein ganz besonderes Kompliment vom ältesten Vereinsmitglied.
Reiner Schumann
Mehr Artikel