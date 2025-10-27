Kegeln: VfB Eintracht Fraureuth fehlt im Derby in Dresden die eigene Überzeugung für den Sieg

Deutlich besser als beim letzten Gastspiel beim SV Dresden-Neustadt lief es am Samstag für das Bundesligateam aus Westsachsen. Trotzdem stand am Ende eine Niederlage zu Buche.

300 Kegel mehr umgeworfen und trotzdem verloren – das sind die Eckdaten des Auswärtsspiels der Bundesliga-Kegler des VfB Eintracht Fraureuth am Samstag beim SV Dresden-Neustadt. Am Ende mussten die Gäste aus Westsachsen eine klare 5340:5474-Niederlage im Derby hinnehmen und sind vorerst Tabellenvierter. Am besten mit der nicht einfach zu... 300 Kegel mehr umgeworfen und trotzdem verloren – das sind die Eckdaten des Auswärtsspiels der Bundesliga-Kegler des VfB Eintracht Fraureuth am Samstag beim SV Dresden-Neustadt. Am Ende mussten die Gäste aus Westsachsen eine klare 5340:5474-Niederlage im Derby hinnehmen und sind vorerst Tabellenvierter. Am besten mit der nicht einfach zu...