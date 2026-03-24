Kegeln: VfB Eintracht Fraureuth verabschiedet sich mit Topleistung aus der Saison

Im letzten Heimspiel brachte das Bundesligateam aus Westsachsen noch einmal einen sehr guten Auftritt auf die Bahn. Warum nicht nur das den Kapitän stolz machte.

Die Bundesligakegler des VfB Eintracht Fraureuth gehen mit einem Erfolgserlebnis aus der Saison. Das liegt nicht nur am 5678:5441-Heimsieg im letzten Punktspiel der 1. Bundesliga über 200 Wurf am vergangenen Samstag gegen den Radeberger SV und dem damit verbundenen 6. Tabellenplatz in der Endabrechnung. Kapitän Armin Sonntag war vor allem stolz... Die Bundesligakegler des VfB Eintracht Fraureuth gehen mit einem Erfolgserlebnis aus der Saison. Das liegt nicht nur am 5678:5441-Heimsieg im letzten Punktspiel der 1. Bundesliga über 200 Wurf am vergangenen Samstag gegen den Radeberger SV und dem damit verbundenen 6. Tabellenplatz in der Endabrechnung. Kapitän Armin Sonntag war vor allem stolz...