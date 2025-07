Kegler aus Westsachsen mit toller Bilanz bei der Deutschen Meisterschaft

Bei seinem ersten Auftritt auf nationaler Bühne lief es für Uwe Möbius aus Hohenstein-Ernstthal gleich richtig gut. Auch beim SV Rot-Weiß Werdau konnte man jubeln.

Auf eine tolle Bilanz können die westsächsischen Teilnehmer an der Deutschen Meisterschaft der körperbehinderten Kegler verweisen. Beim Wettkampf am vergangenen Wochenende standen am Ende in den Einzelwettbewerben drei Gold- sowie je eine Silber- und Bronzemedaille für die unter dem Dach des SV Rot-Weiß Werdau startenden Sportlerinnen und...