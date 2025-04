Keglerinnen des SV Fortschritt Glauchau brauchen Schützenhilfe

In der 2. Verbandsliga haben die Westsächsinnen ihr letztes Saisonspiel verloren. Nun müssen sie anderen Teams die Daumen drücken.

Die Keglerinnen des SV Fortschritt Glauchau haben ihr letztes Saisonspiel in der 2. Verbandsliga (Staffel 1) mit 2:6 (2849:3025) beim KSV BG Taucha verloren. Für die Westsächsinnen punkteten Elisabeth Mothes und Jenny Wagner. Am letzten Spieltag der Staffel am 6. April haben die Glauchauerinnen spielfrei und müssen noch auf etwas Schützenhilfe...