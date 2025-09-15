Kein Glück und ein Déjà-Vu: Mülsener Landesklasse-Fußballer verlieren erneut in der Nachspielzeit

Ein Treffer kurz vor Abpfiff entschied am Sonntag das Heimspiel gegen Merkur Oelsnitz. Während es in Mülsen lange spannend blieb, kassierte der ESV Lok Zwickau in Freiberg schon die zweite Klatsche.

So schlecht, wie es der verletzte Kapitän Noah Schebitz im Vorfeld prognostizierte, sah der SV Blau-Gelb Mülsen gegen Merkur Oelsnitz am Sonntag gar nicht aus. Spielerisch auf Augenhöhe gingen die Landesklasse-Fußballer aus Westsachsen sogar per Strafstoßtor durch Franz Thümmler in der 27. Minute in Führung, standen am Ende aber mit leeren... So schlecht, wie es der verletzte Kapitän Noah Schebitz im Vorfeld prognostizierte, sah der SV Blau-Gelb Mülsen gegen Merkur Oelsnitz am Sonntag gar nicht aus. Spielerisch auf Augenhöhe gingen die Landesklasse-Fußballer aus Westsachsen sogar per Strafstoßtor durch Franz Thümmler in der 27. Minute in Führung, standen am Ende aber mit leeren...