Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Jonas Schebitz (am Ball) und die Landesklasse-Fußballer aus Mülsen kassierten gegen Merkur Oelsnitz in letzter Sekunde noch das 1:2.
Jonas Schebitz (am Ball) und die Landesklasse-Fußballer aus Mülsen kassierten gegen Merkur Oelsnitz in letzter Sekunde noch das 1:2. Bild: Ralf Wendland
Jonas Schebitz (am Ball) und die Landesklasse-Fußballer aus Mülsen kassierten gegen Merkur Oelsnitz in letzter Sekunde noch das 1:2.
Jonas Schebitz (am Ball) und die Landesklasse-Fußballer aus Mülsen kassierten gegen Merkur Oelsnitz in letzter Sekunde noch das 1:2. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Kein Glück und ein Déjà-Vu: Mülsener Landesklasse-Fußballer verlieren erneut in der Nachspielzeit
Von Lukas Strechel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Treffer kurz vor Abpfiff entschied am Sonntag das Heimspiel gegen Merkur Oelsnitz. Während es in Mülsen lange spannend blieb, kassierte der ESV Lok Zwickau in Freiberg schon die zweite Klatsche.

So schlecht, wie es der verletzte Kapitän Noah Schebitz im Vorfeld prognostizierte, sah der SV Blau-Gelb Mülsen gegen Merkur Oelsnitz am Sonntag gar nicht aus. Spielerisch auf Augenhöhe gingen die Landesklasse-Fußballer aus Westsachsen sogar per Strafstoßtor durch Franz Thümmler in der 27. Minute in Führung, standen am Ende aber mit leeren...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:27 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
14:00 Uhr
3 min.
Fußball-Landesklasse: Blau-Gelb Mülsen und Lok Zwickau müssen Ausfälle verkraften
Steve Ehrler (rechts) will mit Blau-Gelb Mülsen an die gute erste Halbzeit beim Pokalspiel der Vorwoche gegen den VFC Plauen anknüpfen.
Die Mülsener wollen am Sonntag auch ohne ihren Kapitän den Bock gegen Merkur Oelsnitz umstoßen. Bei den Zwickauern sieht es fürs Spiel in Freiberg personell wieder etwas besser aus als zuletzt.
Philip Meyer, Reiner Thümmler
28.08.2025
1 min.
Fußball-Landesklasse: ESV Lok Zwickau will im Derby gegen den Meeraner SV die Klatsche von Schöneck vergessen machen
Für den ESV Lok Zwickau kommt es am Sonntag zum Derby mit dem Meeraner SV.
Eine Woche nach dem 0:8 gegen den Aufsteiger bekommen es die Marienthaler mit dem nächsten Neuling zu tun. Mülsen geht als Favorit in den dritten Spieltag.
Reiner Thümmler
13:44 Uhr
2 min.
Autokauf: So geht die Bezahlung am sichersten
Online-Autokauf: Ein sicherer Zahlungsprozess kann vor Betrug und Fehlkäufen schützen.
Beim Autokauf oder -verkauf geht es meist um hohe Summen. Wer sichergehen will, dass da nichts schiefgeht, sollte sich vor allem bei der Zahlungsmethode Gedanken machen.
13:32 Uhr
2 min.
Royals begrüßen die Trumps - langer Händedruck mit Charles
Die Trumps sind auf Schloss Windsor angekommen.
Am Vorabend war es Kritikern gelungen, eine Trump-kritische Installation auf Schloss Windsor zu projizieren. Jetzt ist der Ort Schauplatz eines aufwendigen Staatsbesuchs - abseits der Öffentlichkeit.
15.09.2025
4 min.
Familienname aus dem Erzgebirge sorgt in TV-Show mit Kai Pflaume für Lacher
Kai Pflaume (Mitte) mit dem Rate-Team bestehend aus Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss (v. l.).
Sie heißen Ficker – und tragen den Namen mit Stolz. In der Fernsehsendung „Kaum zu glauben“ wurden zehn Erzgebirger damit jetzt zum Gesprächsthema. Doch im Nachgang waren nicht alle Reaktionen freundlich. Wie kam es zu dem TV-Auftritt?
Anna Neef
Mehr Artikel