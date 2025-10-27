Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Oberlungwitzer Jonas Kutzner (rechts) muss in dieser Szene den Annaberger Noah Wallat (links) ziehen lassen.
Der Oberlungwitzer Jonas Kutzner (rechts) muss in dieser Szene den Annaberger Noah Wallat (links) ziehen lassen. Bild: Heiko Neubert
Der Oberlungwitzer Jonas Kutzner (rechts) muss in dieser Szene den Annaberger Noah Wallat (links) ziehen lassen.
Der Oberlungwitzer Jonas Kutzner (rechts) muss in dieser Szene den Annaberger Noah Wallat (links) ziehen lassen. Bild: Heiko Neubert
Glauchau
Keine Punkte in der Fußball-Landesklasse: Das sagen die Trainer des Oberlungwitzer SV und des Meeraner SV
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für das eine Team erweist sich der VfB Annaberg so langsam als echter Angstgegner. Die andere Mannschaft brachte sich in der Schlussphase um den Lohn für ein bis dahin gutes Auswärtsspiel.

Der 9. Spieltag in der Fußball-Landesklasse West war für die drei Mannschaften aus dem Raum Glauchau/Hohenstein-Ernstthal einer zum Vergessen. Nicht nur die Elf von Fortschritt Lichtenstein, die das Westsachsenderby beim ESV Lok Zwickau 2:3 verlor, ging am Sonntag leer aus. Auch der Oberlungwitzer SV (1:2 beim VfB Annaberg) und der Meeraner SV...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:30 Uhr
3 min.
Freibergs Gruseltunnel am Bahnhof wird zum Instagram-Star. Jetzt kommt auch mehr Licht ins Dunkel
Neue Lampen bringen mehr Licht ins Dunkel des Fußgängertunnels am Freiberger Bahnhof.
Der Fußgängertunnel am Freiberger Bahnhof hat es im Internet zu viel Ruhm gebracht. Wird sein Ruf als Sehenswürdigkeit jetzt etwa durch neue, lichtstarke Lampen gefährdet?
Siiri Klose
12.10.2025
3 min.
Fußball-Sachsenpokal: Oberlungwitz träumt gegen Riesa von Überraschung – Meerane verliert deutlich
Torwart Nicolas Kriebel zeigte in der Partie des Oberlungwitzer SV gegen Stahl Riesa einige gute Paraden.
Der OSV und der MSV mussten sich in Runde drei aus dem Wettbewerb verabschieden. Die Oberlungwitzer hatten auch mit einem Platzverweis zu kämpfen.
Markus Pfeifer, Torsten Ewers
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
19:00 Uhr
3 min.
Mit Vertretung auf der Bank: Annaberger Fußballer bezwingen den Oberlungwitzer SV
Auch Oberlungwitz (mit Jonas Kutzner, r.) hat den kleinen Erfolgslauf des VfB Annaberg (mit Noah Wallat) nicht aufhalten können.
Nach dem 2:1 gegen den OSV ist der VfB seit mittlerweile drei Partien in der Sachsenklasse ungeschlagen. Ein Spieler nahm dabei erneut eine ungewohnte Rolle ein.
Frank Grunert
17:06 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
18:35 Uhr
4 min.
Merz kommentiert Frauen-Forderungen zunächst nicht
Merz hatte vor rund zwei Wochen mit einer Äußerung zur Migrationspolitik der Bundesregierung eine Debatte ausgelöst.
"Fragen Sie mal Ihre Töchter", hat Merz in der "Stadtbild"-Debatte vorgeschlagen. 60 Frauen antworten ihm mit zehn konkreten Forderungen. Der Kanzler schweigt zunächst dazu.
Mehr Artikel