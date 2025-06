Klarheit bei RB Zwickau: Rollstuhlbasketballer kehren in die 1. Bundesliga zurück

Sportlich hatte sich die Mannschaft das Aufstiegsrecht schon im April erkämpft. Nun steht fest: Der Verein wagt den Schritt und kann auf das Kernteam der erfolgreichen Zweitliga-Saison setzen.

Die Vorbereitungen bei den Rollstuhlbasketballern von RB Zwickau laufen auf Hochtouren. Denn seit einigen Tagen ist nun sicher, dass die „Rollenden Biester“ in der kommenden Saison wieder in der 1. Bundesliga auf Korb- und Punktejagd gehen werden. „Wir arbeiten und basteln derzeit an allen Fronten“, sagt Vereinschef und Trainer Marco...