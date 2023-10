Klassenerhalt steht im Fokus

Die Herbstferien nutzt der ETC Crimmitschau, um seinen Teams viel Eiszeit zu geben. Für ein Talent aus Westsachsen könnte es in dieser Saison noch weit gehen - wortwörtlich.

Im Crimmitschauer Sahnpark gibt es in diesen Tagen merkwürdige Bilder zu sehen: Junge Eishockeyspieler in voller Ausrüstung, mit Schlittschuhen an den Füßen, die in Schonern mit Rollen dran stecken. So macht sich der Nachwuchs des ETC beim Trainingscamp von den Umkleideräumen im Hauptgebäude auf den Weg in die wenige Meter...