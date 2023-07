Klassiker findet zum 81. Mal statt

Der Verein Internationales Radrennen rund um den Sachsenring lädt in diesem Jahr zum 81. Mal zu dem Westsachsenklassiker auf der Grand-Prix-Strecke in Hohenstein-Ernstthal ein. Laut Organisatoren wird am 27. August ein umfangreiches Programm in verschiedenen Altersklassen geboten. Der Radsporttag beginnt 8.30 Uhr mit einem...