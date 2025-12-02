Krisenmodus bei den Handballern der HSG Sachsenring: An welcher Schraube der neue Trainer drehen muss

Hohenstein-Ernstthal
In der Regionsoberliga hat das Schlusslicht gegen Einheit Plauen II die nächste Niederlage kassiert. Zum Jahresabschluss wartet noch ein dicker Brocken auf das Team.
Gegen die Spitzenteams der Regionsoberliga haben die Handballer der HSG Sachsenring in dieser Saison bisher ziemlich gut gespielt. Auch gegen den Tabellendritten HC Einheit Plauen II sah es lange gut aus. In der 56. Minute stand es 31:31. Doch in der Schlussphase musste die HSG in Unterzahl agierten und verlor letztlich mit 31:35. „Es war aber...
