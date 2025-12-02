Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Krise der Handballer der HSG Sachsenring setzt sich fort.
Die Krise der Handballer der HSG Sachsenring setzt sich fort.
Hohenstein-Ernstthal
Krisenmodus bei den Handballern der HSG Sachsenring: An welcher Schraube der neue Trainer drehen muss
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Regionsoberliga hat das Schlusslicht gegen Einheit Plauen II die nächste Niederlage kassiert. Zum Jahresabschluss wartet noch ein dicker Brocken auf das Team.

Gegen die Spitzenteams der Regionsoberliga haben die Handballer der HSG Sachsenring in dieser Saison bisher ziemlich gut gespielt. Auch gegen den Tabellendritten HC Einheit Plauen II sah es lange gut aus. In der 56. Minute stand es 31:31. Doch in der Schlussphase musste die HSG in Unterzahl agierten und verlor letztlich mit 31:35. „Es war aber...
