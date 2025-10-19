Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Payam Jusofie (links), Rezan Boral (rechts) und Linus Tesch (nicht im Bild) haben sich gut auf die Deutsche Meisterschaft vorbereitet.
Payam Jusofie (links), Rezan Boral (rechts) und Linus Tesch (nicht im Bild) haben sich gut auf die Deutsche Meisterschaft vorbereitet. Bild: Torsten Ewers
Payam Jusofie (links), Rezan Boral (rechts) und Linus Tesch (nicht im Bild) haben sich gut auf die Deutsche Meisterschaft vorbereitet.
Payam Jusofie (links), Rezan Boral (rechts) und Linus Tesch (nicht im Bild) haben sich gut auf die Deutsche Meisterschaft vorbereitet. Bild: Torsten Ewers
Zwickau
KSSV Zwickau vor aufregender Woche: Trio boxt bei der Deutschen Meisterschaft um eine Medaille
Von Udo Hentschel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für Linus Tesch, Rezan Boral und Payam Jusofie steht der Saisonhöhepunkt bevor. Alle drei sind gut vorbereitet. Der Trainer erklärt, warum sie für einen Podestplatz auch etwas Glück brauchen.

Beim KSSV Zwickau ist in dieser Woche Daumendrücken angesagt. Wenn von Dienstag bis Samstag in Schwedt (Brandenburg) die Deutschen Meisterschaften der Altersklasse U 23 im Boxen ausgetragen werden, schickt der Zwickauer Verein drei Hoffnungsträger in den Ring. Linus Tesch (Gewichtsklasse bis 75 kg), Rezan Boral (bis 85 kg) und Payam Yusofie (bis...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.09.2025
3 min.
Box-Landesmeisterschaft: Gastgeber vom KSSV Zwickau freuen sich gleich über sieben Titel
KSSV-Athlet Linus Tesch (links) konnte sich dank technisch-taktisch klugem Boxen gegen den Bundesligakämpfer Dennis Röhner vom BC Chemnitz überzeugend durchsetzen.
Spannende Kämpfe und klare Urteile sah das Publikum am Wochenende in der Crossener Sporthalle. Nicht nur deshalb wurde das Turnier für die Ausrichter zum vollen Erfolg.
Udo Hentschel
20.10.2025
3 min.
Neustart nach Insolvenz: Automobilzulieferer aus dem Erzgebirge besetzt erfolgreich Nische
Sascha Spartmann zeigt die fertig lackierten Parkschalter.
Das Hilmersdorfer Unternehmen Aluchrom ist zurück und das durchaus erfolgreich. Geschäftsführer Sascha Spartmann hat eine lukrative Nische entdeckt und denkt bereits über weitere Investitionen nach.
Georg Müller
20.10.2025
4 min.
Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwurst: Fleisch-Riese aus China schluckt deutschen Traditionsbetrieb
Der Begriff „Nürnberger Rostbratwurst“ ist durch die EU geschützt. Das heißt, nur Würste aus der Region Nürnberg dürfen so genannt werden. Traditionell werden sie aus Schweinefleisch und Majoran als Hauptgewürz hergestellt.
Nach 100 Jahren endet eine Familien-Ära: Ein Fleisch-Konzern aus China übernimmt über eine Tochterfirma den bekannten Wursthersteller Wolf Essgenuss - und damit auch die Produktion der beliebten Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwürste in Schmölln und Bayern.
Jürgen Becker
13:01 Uhr
2 min.
Schwierige Zeiten für Zeitarbeiter in Deutschland
Die Zeitarbeitsfirmen sehen zurzeit besonders unter Druck, wie die Untersuchung von Creditreform zeigt. (Symbolbild)
Die Rezession trifft die Zeitarbeitsbranche hart, wie eine Analyse zeigt. Die Industrie baut demnach zunächst vor allem externes Personal ab, bevor es die Stammbelegschaft trifft.
18.09.2025
4 min.
Aggressiv war gestern: Zwickauer findet durchs Boxen zu mehr Ruhe
Rezan Boral (r.) – hier beim Sparring mit Payam Jusofie – gehört bei der Landesmeisterschaft im Cruisergewicht (bis 85 Kilogramm) zu den Top-Favoriten.
Von der Supermarktkasse ins Profigeschäft – diesen Traum verfolgt der 19-jährige Rezan Boral. Am Wochenende gehört er zu den Lokalmatadoren des KSSV, der in Crossen die Landesmeisterschaft ausrichtet.
Torsten Ewers
12:58 Uhr
1 min.
Fußball-Kreispokal: Das sind die Paarungen des Achtelfinals
Das Achtelfinale im Kreispokal wird am 15. und 16. November ausgetragen.
Im Achtelfinale des Fußball-Kreispokals gibt es zwei Duelle zwischen Mittelsachsenligisten. Der Bobritzscher SV muss noch auf seinen Gegner warten.
Robin Seidler
Mehr Artikel