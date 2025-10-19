KSSV Zwickau vor aufregender Woche: Trio boxt bei der Deutschen Meisterschaft um eine Medaille

Für Linus Tesch, Rezan Boral und Payam Jusofie steht der Saisonhöhepunkt bevor. Alle drei sind gut vorbereitet. Der Trainer erklärt, warum sie für einen Podestplatz auch etwas Glück brauchen.

Beim KSSV Zwickau ist in dieser Woche Daumendrücken angesagt. Wenn von Dienstag bis Samstag in Schwedt (Brandenburg) die Deutschen Meisterschaften der Altersklasse U 23 im Boxen ausgetragen werden, schickt der Zwickauer Verein drei Hoffnungsträger in den Ring. Linus Tesch (Gewichtsklasse bis 75 kg), Rezan Boral (bis 85 kg) und Payam Yusofie (bis... Beim KSSV Zwickau ist in dieser Woche Daumendrücken angesagt. Wenn von Dienstag bis Samstag in Schwedt (Brandenburg) die Deutschen Meisterschaften der Altersklasse U 23 im Boxen ausgetragen werden, schickt der Zwickauer Verein drei Hoffnungsträger in den Ring. Linus Tesch (Gewichtsklasse bis 75 kg), Rezan Boral (bis 85 kg) und Payam Yusofie (bis...