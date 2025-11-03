Kunstrad: Nachwuchs des ESV Lok Zwickau glänzt beim Schnupperpokal-Turnier

Mit dem Wettkampf bietet die Abteilung Anfängern die Chance, sich ohne großen Druck zu beweisen. Auf dem Treppchen landete unter anderem ein Zwickauer Schwesternpaar.

Am vergangenen Wochenende wurde die Stenner Sporthalle Schauplatz einer besonderen alljährlichen Veranstaltung. Wieder einmal lud der ESV Lok Zwickau die Jüngsten zum Schnupperpokal-Turnier im Kunstradfahren ein. Wie schon in den vergangenen Jahren war das gut besucht. Insgesamt 25 Nachwuchssportler aus sieben verschiedenen Vereinen bewiesen mit... Am vergangenen Wochenende wurde die Stenner Sporthalle Schauplatz einer besonderen alljährlichen Veranstaltung. Wieder einmal lud der ESV Lok Zwickau die Jüngsten zum Schnupperpokal-Turnier im Kunstradfahren ein. Wie schon in den vergangenen Jahren war das gut besucht. Insgesamt 25 Nachwuchssportler aus sieben verschiedenen Vereinen bewiesen mit...